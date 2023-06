La policia estrena dilluns la cita prèvia per a tràmits relacionats amb armes i seguretat privada

Andorra la VellaA partir d’aquest dilluns la Policia posa en marxa el servei de cita prèvia per als tràmits relacionats amb permisos o registres d’arma per a armeries i particulars, així com els relatius a empreses de seguretat privada.

El servei s’ha habilitat amb l’objectiu d’agilitar els processos i evitar el temps d’espera. D’aquesta manera, l’empresa o particular que ho necessiti només haurà d’entrar al web policia.ad i omplir un formulari indicant el tipus de tràmit, el dia, l’hora, i un correu electrònic o bé un número de telèfon mòbil per rebre la confirmació. El sistema també enviarà un recordatori el dia abans de la cita sol·licitada.

Aquesta opció començarà a funcionar aquest dilluns com una prova pilot fins al 30 de juny, quan s’establirà de manera definitiva.