La policia no veu indicis de criminalitat en la mort d'un home a Soldeu

Andorra la VellaLa policia considera que no hi ha indicis de criminalitat en la defunció d'un home, britànic d'uns 50 anys, la matinada de dijous a divendres a Soldeu. Així ho han notificat des del cos d'ordre, qui va rebre un avís als volts de les dues de la matinada on se'ls informava que un home havia caigut per les escales d'un local d'oci nocturn de la localitat canillenca i s'havia donat un cop al cap.

En el moment de l'incident, el difunt encara mantenia les constants vitals i va ser atès pels serveis d'emergència, qui el van traslladar a l'hospital on, finalment, va perdre la vida per causes que no han transcendit i s'esperen els resultats de l'autòpsia per verificar-ne els motius.