Els positius per Covid a Catalunya mitjançant test d'antígens podran notificar-ho per telèfon a les farmàcies

Andorra la VellaEls ciutadans de Catalunya que donin positiu en un test d'antígens que s'hagin fet a casa (autodiagnòstic) podran notificar-ho per telèfon a la farmàcia, i posteriorment l'establiment s'encarregarà d'activar el circuit d'atenció. Així, segons publica aquest dilluns l'ACN, la farmàcia farà constar el resultat positiu de la Covid-19 a la història clínica i això permetrà notificar els contactes estrets i tramitar la baixa laboral.

La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha anunciat la mesura aquest dilluns per les altes incidències de casos de la sisena onada i ha remarcat que es posa en marxa amb caràcter temporal i complementari a les altres vies. D'entrada, la notificació es podrà fer a unes 1.300 farmàcies (la meitat de les oficines de Catalunya). Aquesta via està pensada per a persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus.