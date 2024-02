La possible opció per despenalitzar l'avortament a Andorra

Andorra la VellaAquest divendres, 2 de febrer del 2024, es commemoren trenta-un anys de l’aprovació per part del Consell General del text definitiu de la Constitució del Principat d’Andorra que seria ratificat per la ciutadania en el referèndum del 14 de març del 1993.

Carles Ensenyat, el síndic general, en el marc de la commemoració ha assegurat que la Constitució és tan moderna que no cal modificar-la. En relació amb l’avortament, Ensenyat ha dit que “defensar la vida en totes les seves fases no vol dir penalitzar una dona que ha avortat sinó que potser es troben models”, segons ha exposat RTVA.

Tanmateix, ha posat un exemple per esclarir el seu missatge: “Una dona que vulgui interrompre voluntàriament un embaràs que ho pugui fer a França o Espanya pagat per la CASS i que això no signifiqui una vulneració del dret a la vida aquí a Andorra”.