Es pot posar al currículum que s'ha passat la Covid-19?

Probablement moltes persones que busquen feina en aquests moments creguin que haver passat la Covid-19 i ser immunes a la malaltia podria ser una avantatge a l’hora de ser contractats per una empresa. Però el cert és que posar aquesta informació al currículum podria suposar una vulneració de la normativa de protecció de dades. El director de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), Joan Crespo, adverteix que “les dades de salut són extremadament sensibles i només es podrien donar amb el consentiment de la persona interessada”. Això, després que aquest divendres l’Agència Espanyola de Protecció de Dades hagi emès un informe on prohibeix a les empreses incloure la condició d’immunitat al coronavirus dins els requisits per aconseguir una feina.

Malgrat que l’APDA encara no ha dissenyat cap normativa al respecte, Crespo afirma que “la línia és més o menys la mateixa i que en el cas que hi hagués empreses al país que ho fessin, estarien vulnerant la normativa de protecció de dades andorrana”. Ara bé, el director de l’ens admet que no han rebut fins ara cap consulta relacionada.

Tot i que tampoc s’ha detectat cap empresa espanyola que hagi inclòs la immunitat a la Covid-19 dins d’un procés de selecció de personal, l’agència s’ha volgut avançar per evitar que la salut es converteixi en un factor a tenir em compte durant la contracció d’un ciutadà. Malgrat que el candidat podria compartir voluntàriament aquesta dada amb l’empresa, l’agència espanyola considera que “estaria condicionat per la necessitat d’accedir a un lloc de treball i s’estaria vulnerant la llibertat de la persona”.

Prohibit prendre la temperatura

Recentment l’APDA es va pronunciar sobre la presa de temperatura que alguns locals feien als seus clients abans que entressin a l’establiment. L’organització va confirmar que la pràctica només es podia dur a terme si la persona ho autoritzava i en cap cas podia ser una mesura obligatòria.

Durant la pandèmia, l’organisme també va publicar una sèrie de recomanacions donat que “en el context de qualsevol crisi sanitària es produeixen una sèrie de contexts que poden propiciar a un mal ús o un mal tractament de dades personals i, més concretament, de dades considerades sensibles per la llei”.