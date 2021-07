Preocupa l'augment de la mitjana d'edat (45 anys) dels nous infectats per Covid

Andorra la VellaEl Govern ha reportat aquest dimecres 44 nous positius per Covid, en relació a dimarts. Andorra registra 14.630 persones infectades des de l'inici de la pandèmia provocada pel Sars-Cov-2. Actualment, el país té 353 casos actius, dels quals n'hi ha sis que estan ingressats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, quatre d'ells a planta i dos a la Unitat de Cures Intensives, requerits de ventilació mecànica. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat, en roda de premsa, que el 82% dels casos reportats durant aquesta darrera setmana es corresponien a persones que no han estat vacunades. En relació a la població vacunable vacunada, que és aquella major de 16 anys, Andorra compta amb unes 50.000 persones (un 75%) que s'han administrat una primera dosi i gairebé 35.000 (un 55%) que ha rebut la pauta de vacunació complerta.

Les gràfiques exposades pel dirigent durant la seva intervenció reflecteixen com la corba d'incidència del coronavirus en la població s'està aplanant en els grups d'edat d'entre els 15 i 29 anys, però, en canvi, comença a repuntar en la resta de grups de major edat. “Això ens preocupa perquè l'edat mitjana dels casos positius, que ara està a voltant dels 45 anys, comença a créixer i afecta, sobretot, a persones no vacunades, que podrien acabar incrementant la pressió sanitària”, ha dit Benazet.

Degut a aquest “discret” augment de la mitjana d'edat de les persones infectades, i per “prevenció”, el Govern ha pres la decisió aquest dimecres d'obligar a efectuar-se un test ràpid d'antígens a les persones, estiguin o no vacunades, que vulguin visitar familiars als centres sociosanitaris. No hi haurà limitació de visites però sí l'obligació de fer-se aquesta prova abans d'entrar en aquest tipus de residències.

“Estem veient com algunes persones vacunades, de certa edat, s'infecten. I és normal, perquè sabem que la vacuna no protegeix un 100%, ho fa en un 90 i escaig. El 82% de les persones que hem diagnosticat la darrera setmana són persones no vacunades. Ara que ja hem vacunat amb dues dosis més de la meitat de la població, aquest resultat del 82% és molt significatiu de com protegeix la vacuna”, ha argumentat el ministre.

Certificat digital

El certificat sanitari, en format paper o digital, reflecteix que els ciutadans han rebut la pauta complerta de vacunació, han passat una prova PCR amb resultat negatiu en les 72 hores prèvies, o han passat la malaltia. També inclou les dades sanitàries i personals de cada individu, i un codi QR per facilitar-ne la lectura en controls duaners, a ports o aeroports. “És útil per facilitar viatges segurs durant la pandèmia”, ha dit Benazet, qui ha aconsellat les persones que tinguin previst anar de vacances a l'estranger, que consultin les mesures que requereix cada territori a la web www.reopen.europa.eu.

El certificat digital Covid es pot obtenir des d'aquest mateix dimecres a través de l'aplicació AndorraSalut per a dispositius mòbils, disponible a Apple Store i Google Play Store. “Tota persona d'Andorra que obtingui el certificat digital, també se'l podrà baixar per mitjà d'aquesta aplicació. Vol ser la carpeta personal de cada ciutadà per facilitar la història clínica compartida”, ha dit el ministre.