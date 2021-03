Preocupa l'increment de la pressió hospitalària

Andorra la Vella“No és dramàtica però sí que és una situació que ens preocupa”, ha descrit aquest divendres la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, l'increment, lent però continuat, d'ingressos a l'Hospital de Meritxell, de persones malaltes de Covid. En aquest inici de quarta onada, amb una cinquantena aproximada de contagis diaris registrats, augmenten els casos que acaben al centre sanitari. Aquest divendres hi ha 23 persones ingressades, 14 a planta i 9 a l'UCI, totes elles ventilades mecànicament. El Govern considera que el domini de la soca britànica, més infectiva i agressiva, respon a aquest repunt de casos i que molts d'ells hagin de ser ingressats amb ventilació mecànica. De tota manera, Mas ha explicat que dels 14 ingressos a planta “sembla que de moment cap d'ells presenti indicis d'acabar a l'UCI”. L'executiu ha difós els resultats dels estudis que fa amb mostres d'aigües residuals i que reflecteixen que el 67% dels contagis per coronavirus són produïts per variant britànica.

Helena Mas ha fet aquestes declaracions després de la roda de premsa d'actualització sanitària de cada divendres en què ha explicat que en les darreres 24 hores s'han produït 45 casos postius nous de coronavirus, el que situa la taxa de reproducció a l'1,18 i manté estable la mitjana de casos diaris dels darrers dies en 45-50. "La situació no és dramàtica, però ens preocupa, així que apel·lem a la responsabilitat", ha avisat. Els casos actius s'han incrementat en set (469) durant el darrer dia.

Pel que fa als brots que s'han detectat aquests darrers dies, hi ha 41 casos a l'escola andorrana d'Andorra la Vella, 71 a Arinsal i 53 a Grandvalira. "La situació es manté estable, sota contenció i control", ha explicat Mas. La secretària d'Estat de Salut també ha revelat que l'estudi d'aigües residuals que ha elaborat el ministeri ha conclòs que la variant britànica està present en el 67% dels casos, una variant que es considera més "infectiva" i "agressiva".