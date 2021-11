La UE en bloc aïlla el sud de l'Àfrica per por a la nova variant del covid

Brussel·lesAmb el Vell Continent com a nou epicentre de la pandèmia, la Unió Europea ha reaccionat amb especial celeritat i coordinació davant el temor a l'impacte que pugui tenir la nova soca del virus detectada principalment a set països del sud del continent africà i que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha qualificat aquest mateix divendres de "preocupant". Aquesta vegada, la Comissió Europea ha instat els vint-i-set governs europeus a pitjar el fre d'emergència i suspendre els vols a la regió, i el bloc ha segellat l'acord poques hores després. S'aturen doncs els vols provinents de Sud-àfrica, Botswana, Swazilàndia, Lesotho, Namíbia, Moçambic i Zimbàbue cap a tots els països de la Unió. "Sabem que les mutacions poden provocar l'aparició i la propagació de variants del virus encara més preocupants que poden estendre's arreu del món en pocs mesos", ha dit la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.

Tot i això, la temuda variant, batejada per l'OMS amb el nom d'òmicron, ja s'ha detectat al continent europeu i, de fet, justament al país que alberga les institucions comunitàries. Les autoritats belgues han confirmat aquest divendres el primer contagi de l'anomenada B.1.1.529, que es relaciona amb Sud-àfrica perquè va ser identificada en aquest país per primera vegada. Es tracta d'una persona no vacunada que va arribar a Bèlgica des d'Egipte provinent de Turquia que, segons els mitjans locals, assegura no tenir cap vincle amb la regió del sud de l'Àfrica i que va començar a tenir símptomes el dia 22 de novembre, com ha confirmat el viròleg de referència del país, Marc Van Ranst. S'està estudiant un altre cas sospitós d'aquesta variant, que ja ha provocat la suspensió dels vols entre diversos països i la zona africana on s'han detectat els primers casos i també la majoria.

De moment, els experts de l'OMS que s'han reunit aquesta tarda d'emergència apunten que l'òmicron presentaria un risc més alt de reinfecció que les altres variants conegudes fins ara, inclosa la delta, segons els primers estudis. Per això la qualifiquen de "preocupant". La responsable tècnica d'aquesta institució, Maria Van Kerkhove, ha explicat que l'elevat nombre de mutacions i algunes de les seves característiques són el que preocupa els experts, però ha aclarit que necessiten més temps, "dies o setmanes", per arribar a una conclusió definitiva. "Entenem que la gent està preocupada, però tenim sistemes de seguiment arreu del món per detectar variants com aquesta ràpidament", ha dit Van Kerkhove sense oblidar-se de demanar a la ciutadania que prengui totes les precaucions necessàries.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek — World Health Organization (WHO) (@WHO) 26 de noviembre de 2021

La por a un empitjorament a Europa

Mentrestant, la por davant l'impacte que pugui tenir aquesta nova variant s'estén arreu. Von der Leyen ha proposat l'activació del fre d'emergència a primera hora del matí, seguint els passos de Singapur, Israel i el Regne Unit. També Alemanya, Itàlia, Àustria i els Països Baixos havien pres la decisió abans que es coordinés a nivell dels Vint-i-set. A més de cancel·lar tots els vols provinents d'aquests set països, Brussel·les recomana que els passatgers que encara arribin des d'aquesta zona siguin sotmesos a testos i quarantenes de manera estricta. Els Estats Units també s’hi han sumat aquest mateix divendres.

Però per a estats com Bèlgica, Alemanya o Àustria, que registren rècords de contagis diaris, qualsevol qüestió que pugui empitjorar encara més la situació dispara les alertes. Els serveis hospitalaris estan de nou sota molta pressió. Els Països Baixos ja han enviat pacients a Alemanya, i Bèlgica ha anunciat el tancament de l'oci nocturn i el toc de queda per a la restauració aquest mateix dissabte. D'aquí que, malgrat que són més les incògnites que les respostes sobre l'impacte d'aquesta nova soca del virus, la Unió hagi sigut tan reactiva aquesta vegada.

En canvi, a la zona afectada, que registra taxes de vacunació inferiors al 20%, i que en casos com Sud-àfrica té uns forts lligams turístics i comercials amb el Regne Unit, consideren "precipitada" la decisió de la Unió Europea. "És precipitat, absolutament", ha manifestat el portaveu del ministeri de Relacions Internacionals i Cooperació, Clayson Monyela, que ha assegurat que Sud-àfrica "dialogarà amb tots els països" perquè reconsiderin aquestes mesures.

Missatge per als no vacunats

Una de les principals pors d'autoritats i experts és que les vacunes siguin menys efectives davant aquesta nova versió del virus, i més en un moment en què diversos països de la UE s'enfronten principalment al repte de convèncer el percentatge minoritari de no vacunats que cal immunitzar-se: "Sisplau, vacuneu-vos com més aviat millor si no ho heu fet encara. Seguiu les normes per protegir-vos. Les dosis de reforç protegeixen encara més", ha demanat Von der Leyen, que també ha presumit que la UE va actuar amb "prevenció" i va incloure en els seus contractes amb les farmacèutiques el compromís d'adaptar "immediatament" les vacunes a les noves variants.

Les autoritats sanitàries tenen massa incògnites per resoldre però estan actuant a nivell internacional preventivament. Després d'aquestes paraules de la presidenta de l'executiu comunitari, l'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha dit en declaracions a Associate France Presse que és "prematur" especular sobre si les vacunes administrades fins ara són o no efectives davant aquesta última versió del virus. De moment, però, les grans potències del món ric han optat per aïllar el sud de l’Àfrica.