A presó un condemnat per maltractament per presentar-se al bar on treballa la víctima

Andorra la VellaUn home va ser condemnat per maltractaments a la seva parella a sis mesos de presó condicional i la pena quedava en suspens a condició que l'home no entrés en contacte amb la víctima, fes un seguiment de desintoxicació a la Unitat de Conductes Addictives i assistís al programa de relacions no violentes del Ministeri d’afers socials. L'home va incomplir tant la teràpia de desintoxicació dels estupefaents, l'assistència al programa de conductes no violentes i, el fet més important, va entrar en contacte amb la víctima.

La dona treballa en el bar propietat de l'home, però ell no pot anar-hi mentre ella hi sigui. La prohibició s'allarga durant quatre anys mentre dura la seva pena condicional. L'home va anar al bar i al·lega que ho va fer per fer fora un client amb el qual s'havia discutit per telèfon prèviament. La Justícia considera que no hi havia cap necessitat d'urgència i que l'home sabia que la dona hi era també perquè està treballant.

La condemna pels maltractaments estava suspesa perquè s'havia tingut en compte el trastorn per consum d'estupefaents, el fet de tenir un negoci propi i dues filles. L'element clau era que no s'apropés a la dona ja que és la mesura per garantir la seguretat i tranquil·litat de la víctima.

L'home ara haurà de complir dos mesos ferms de presó ferma per haver incomplert les condicions amb les quals va estar d'acord a canvi de deixar en suspens la condemna.