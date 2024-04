A presó per vendre droga a menors i trencar l'arrest domiciliari quatre cops

Andorra la VellaUn jove amb dèficits cognitius que exerceix una activitat sota la supervisió de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell haurà d'entrar a la presó perquè va ser detingut per quart cop venent drogues a menors. La defensa instava a que se li donés una nova oportunitat per les seves circumstàncies personals.

El jove va ser condemnat un primer cop pel Tribunal de Corts per la comissió d’un delicte major de venda de producte estupefaent marihuana a menor d’edat i de les contravencions penals de consum de marihuana en lloc públic i de consum de marihuana en grup.

Posteriorment, va ser condemnat per un delicte major de cessió de substància estupefaent marihuana a menor d’edat i per les contravencions penals de possessió, consum en grup i en lloc públic de marihuana.

En els dos casos havia estat condemnat a penes de presó i, en el segon cop, per ser reincident havia d'entrar al centre penitenciari. No va passar per l’eximent incompleta de les seves característiques que fan que no pugui comprendre la il·legalitat del que fa.

Va ser condemnat a arrest domiciliari, però el va trencar i va tornar a ser condemnar per aquest fet. I ha estat condemnat un total de quatre vegades per trencar l'arrest domiciliari. La fiscalia, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior han decidit que ja n'hi ha prou i l'envien a complir un any de presó, dels tres als quals va ser condemnat la primera vegada, i els altres dos no els ha de fer si segueix un tractament contra l'addicció a les drogues.