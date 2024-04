Presumpte cas de discriminació a un bar d'Andorra la Vella

Andorra la VellaAfectats d'esclerosi múltiple han fet públic un escrit en la pàgina de l'organització TRANA (Associació de Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius d'Andorra) un presumpte cas de discriminació en el bar de la Plaça del Poble d'Andorra la Vella. Denuncien que no se'ls va permetre l'accés als banys adaptats i un d'ells va veure vulnerada la seva intimitat perquè anava amb cadira de rodes i va haver d'anar al bany normal necessitant ajuda dels altres. Els fets van ser posats en coneixement de la policia que va dir que no pot intervenir en aquests casos. Els afectats plantegen denunciar l'afer al Ministeri d'Afers Socials.

Text íntegre de la denúncia de discriminació:

Avui vull compartir una experiència que em va deixar amb un sabor amarg i una indignació profunda. Ahir em trobava en un bar amb uns amics (la majoria d'ells afectats d'EM i dos en cadira de rodes), gaudint d'una estona agradable quan una de les meves amigues, que té mobilitat reduïda, va en cadira de rodes, va necessitar utilitzar el bany adaptat.

En arribar al bany ens trobem amb la porta tancada amb clau. Vam pensar que se'ls havia oblidat d'obrir-la, així que vaig anar a buscar el personal per sol·licitar la clau. El que em vaig trobar va ser una resposta despectiva i insolent. Em van dir que no tenien la clau i que no podien fer res per ajudar-nos.

Vaig explicar que la meva amiga estava esperant i que un altre amic amb cadira de rodes també necessitava utilitzar el bany. La resposta va ser encara més frustrant: "la clau la té el cap, però no hi és i no podem fer res més. Fins dimarts, no torna". Simplement es van desentendre del problema i es van dedicar a atendre altres clients.

Em vaig sentir impotent i decebut. No només per la manca d'accessibilitat, sinó per l'actitud discriminatòria i la manca d'empatia del personal. Em va envair una profunda sensació d'injustícia en veure com els meus amics eren exclosos d'un dret tan bàsic com fer servir el bany.

Davant la inacció del personal, vaig decidir trucar a la Policia per denunciar la situació. Tot i això, la resposta no va ser l'esperada. Em van informar que no podien intervenir en aquesta mena de casos, ja que no es considerava un assumpte policial i que la queixa la tenia que portar a l'Oficina del Consumidor.

Finalment, amb moltes dificultats, vam poder dur als dos companys en cadira de rodes dins dels banys que si estaven oberts i no adaptats. Amb la companya vulnerant la seva intimitat i amb ell amb serioses dificultats per alçar-lo de la cadira de rodes. Els fets van ésser posats en coneixement d'un conseller del Comú d'Andorra la Vella. El Bar del que parlem és el de la Plaça del Poble.

Aquesta experiència m'ha fet reflexionar sobre la importància de l'accessibilitat i la inclusió. No podem permetre que les persones amb discapacitat siguin excloses d'espais públics per la manca d'infraestructura adequada o per la discriminació del personal.

Cal que els establiments públics implementin mesures per garantir l'accessibilitat universal, des de l'eliminació de barreres físiques fins a la capacitació del personal en matèria d'inclusió i de tracte digne. I tal com es mostra en la imatge del present, les banys adaptats no tant sols són per les Persones amb Discapacitat, sinó que també per tota persona que pugui tenir dificultats en la seva mobilitat (persones grans, persones obeses, dones embarassades, etc).

També és fonamental que les autoritats prenguin cartes a l'assumpte i donin suport a les persones que pateixen discriminació per la seva discapacitat. No podem continuar tolerant aquest tipus d'injustícies.

No podem permetre que la manca d'accessibilitat i la discriminació limitin les oportunitats i la participació de les persones amb discapacitat a la vida social i es per això que juntament amb els companys i l'associació d'Esclerosi Múltiple valorem la possibilitat de posar en coneixement d'aquests fets al Ministeri d'Afers Socials mitjançant la corresponen denúncia.