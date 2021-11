Prevenir el càncer de pulmó, darrer repte de la campanya 'Fes-t'ho mirar'

Andorra la VellaL'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) inicia aquest dimecres la campanya 'Fes-t'ho mirar' de prevenció i detecció precoç del càncer de pulmó amb motiu del Dia mundial contra aquesta malaltia. La campanya es desenvolupa novament sota el patrocini de Vall Banc.

Segons ha explicat el president d'Assandca, Josep Saravia, "el càncer de pulmó és la principal causa de mort per càncer i gairebé nou de cada deu casos són resultat del tabaquisme. Aquest càncer, més que cap altre, es pot prevenir i volem que la gent prengui consciència que les nostres pròpies accions són determinants per reduir el risc de patir la malaltia".

D'aquesta manera, al llarg de set dies es penjaran al web de l'entitat (www.assandca.com) articles sobre les principals causes del càncer de pulmó, juntament amb propostes per evitar-les. Així, les principals recomanacions d'Assandca giren al voltant de no començar a fumar o deixar-ho si s'ha començat; evitar respirar el fum dels altres; revisar el nivell de radó de la llar; evitar els carcinògens a la feina; seguir una dieta amb molta fruita i verdura, i fer exercici la majoria dels dies de la setmana.

Aquestes propostes, a més, es completaran amb l'emissió per Andorra Televisió durant el mateix període d'un espot que posa l'accent en la prevenció precoç d'aquest tipus de càncer, un dels que té més incidència en els països occidentals, el Principat inclòs. Aquesta és l'última de les quatre campanyes dedicades als tipus de càncer més comuns. Les anteriors s'han dedicat al càncer de còlon, de pròstata i de mama.