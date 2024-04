Previsió de lleugeres nevades al nord per Sant Jordi

Andorra la VellaEl pronòstic del temps per als propers dos dies indica, segons el Servei Meteorològic Nacional, la presència de núvols baixos que es formaran aquesta tarda i es mantindran durant tota la jornada de dilluns. Per a dimarts, la previsió és que hi hagi nevades febles al nord. A la major part del país, però no s'auguren precipitacions i per tant la jornada de Sant Jordi s'espera amb bon temps. Aquest pronòstic comportarà que, en princupi, les celebracions del dia del Llibre i de la Rosa puguin fer-se amb normalitat.