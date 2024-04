Previsió de neu a 1.500 metres per Sant Jordi

Andorra la VellaArriba Sant Jordi i aquest any ho ha fet acompanyat de precipitacions. També s'han enregistrat clarianes al centre i al sud del país. Segons informa el Servei Meteorològic Nacional, predominarà un ambient fred i un lleuger vent del nord que intensificarà la sensació de baixada de temperatures. Als cims es mantindran els núvols dels quals s'esperen febles nevades. No es descarta que puguin arribar alguns flocs de neu portats pel vent als fons de vall. En altitud el vent pot ser fort, amb ràfegues de fins a 70 quilòmetres per hora.