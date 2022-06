Els problemes per trobar feina es converteixen en una de les principals preocupacions pel 50% de la població

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 12 de juny de 2012, va ser notícia...

El 50,4% de la població està preocupada per la manca de feina a Andorra i considera que és un dels aspectes principals a millorar al país, segons es desprèn de les enquestes de l'Observatori del Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l'Institut d'Estudis Andorrans. Les enquestes s'han realitzat a 754 persones de més de divuit anys, durant el primer semestre del 2012, i evidencien com la preocupació per la manca de feina es troba 14 punts per sobre respecte al 2011, i se situa al nivell més elevat des de l'inici dels estudis del CRES. Juntament amb la manca de feina, les prestacions socials i la situació econòmica són les següents preocupacions de la població. A més, el 75% dels enquestats considera que la situació econòmica d'Andorra és pitjor que l'any passat.

L'ordre de les principals preocupacions dels ciutadans d'Andorra en els darrers anys ha variat notablement. Mentre anys enrere el trànsit era un dels primers punts que es considerava que calia millorar, i en canvi, fins el 2009 la manca de feina no inquietava la població, enguany aquesta tendència és totalment inversa. Des del 2008 la preocupació pels problemes per trobar feina ha anat augmentant, mentre al 2006 no existia aquesta inquietud, al 2008 es va començar a plasmar entre un 4 i un 9% de la població, i durant el 2009, 2010 i 2011 s'ha mantingut al voltant del 30 i el 40%. Les darreres enquestes, però, fetes durant el primer semestre del 2012 han incrementat la xifra al seu màxim històric, arribant al 50% de la població preocupada per la manca de feina. A més, d'entre els que han manifestat aquesta inquietud, la majoria es troben en sectors molt afectats, com el de la construcció, o són persones menys qualificades.

El director del CRES, Joan Micó, ha indicat que aquesta, però, no és l'única preocupació que ha anat a l'alça, sinó que les polítiques socials, prestacions i les pensions també preocupen cada vegada a més gent, i mentre que a les darreres enquestes inquietava al 20% de la població, en aquest estudi ja preocupa al 25%. Així, l'economia és el tercer punt que la població creu que cal millorar, i se situa també en el seu màxim històric de preocupació amb un 23% de la població. El turisme es troba en quart lloc, amb el 14% de la població, i la política en cinquè, una mica per sobre del segon semestre del 2011, però encara per sota dels nivells del segon semestre del 2010 i el primer del 2011.

El trànsit, que sempre havia estat una de les coses que els andorrans volien millorar, se situa ara en onzena posició, amb només el 5% de la població preocupada per aquesta qüestió, front el 53% del 2006.

Situació econòmica

La preocupació per la situació econòmica, que es troba en tercer lloc, s'ha estudiat més a fons, amb les enquestes del CRES, i s'ha detectat que el 75% de la població considera que la situació és pitjor que l'any passat. Tot i això, pel que fa a la situació personal, els que confirmen que l'economia els va pitjor que l'any anterior són el 40%.

De les 754 persones enquestades, el 51,9% considera que la situació econòmica és dolenta o molt dolenta, una xifra sensiblement superior al 43,4% que va respondre això al 2011. D'altra banda, el 6,8% de la població pensa que la situació econòmica del Principat és bona o molt bona, i el 40,8% opina que és regular. En general, els que es mostren més pessimistes són els directius, propietaris, professionals tècnics i els menys qualificats.

En relació a l'economia personal, però, les xifres no són tan negatives, ja que el percentatge d'enquestats que considera que té una economia dolenta o molt dolenta és del 20,6%, encara per sota dels que consideren que és bona o molt bona, amb el 30,3%, i dels que tenen una economia regular, amb el 49%. En canvi, sí que hi ha un 40,3% de la població que reconeix que la seva situació econòmica és pitjor que l'any anterior, la majoria d'aquests del sector del comerç i l'hosteleria.

La preocupació per la situació econòmica és un dels motius que ha portat el CRES a estudiar les situacions de pobresa o exclusió, i ha realitzat un estudi sobre les estratègies que fan servir les persones en situacions difícils i si fan ús dels ajuts socials, de la família, o d'altres vies. El director del CRES, Joan Micó, ha anunciat que aquest estudi es podrà presentar cap a finals d'any o principis del 2013.