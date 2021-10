La producció autòctona es promociona a l'Andorra Shopping Festival

Escaldes-EngordanyFins a set productors es donen cita a la 9a Mostra de productes agrícoles i artesanals d'Andorra que acull aquest cap de setmana el centre comercial illa Carlemany. Tal com ha posat en relleu la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, la mostra "tanca tota una setmana molt dedicada al producte del nostre país", després de la Fira d'Andorra la Vella i la del bestiar. Calvó ha subratllat que aquesta mostra serveix per donar a conèixer la "qualitat i diversitat de productes" que ofereix el país i ha recordat que l'acció s'emmarca també dins l'Andorra Shopping Festival.

D'aquesta manera, considera que al llarg del cap de setmana els turistes que visitin el país podran veure que el Principat els ofereix "productes diferents, variats i de qualitat i que poden venir a comprar".

A més, la titular d'Agricultura s'ha mostrat satisfeta per poder celebrar l'esdeveniment després "d'un any complicat per la Covid" en què no es va poder fer. Ha concretat que sota el paraigua de productes agrícoles i ramaders hi ha una trentena d'empreses i que la participació en la mostra depèn de la disponibilitat, ja que es tracta de productes que tenen limitacions en determinats moments de l'any. Ha subratllat, però, que hi ha productors que sempre mostren la seva predisposició a participar-hi, que "sempre s'hi interessen".

Quant al fet que aquesta producció es faci conèixer fora d'Andorra, ha destacat que "comença a sortir" i per facilitar-ho s'ha hagut de "resoldre algun tràmit duaner". Ha recordat que s'ha començat amb França, on els productors han pogut prendre part en diferents fires i a la inversa, amb l'arribada al país d'empreses del país gal. "Anirem ampliant el radi en funció de la demanda", ha manifestat, i ha recordat que el ministeri "els dona suport en el que necessiten per ampliar la comercialització i els llocs on demostrar el que estan fent".

Engany hi ha representades a la mostra set empreses: Cervesa Alpha, Casa Gendret, Xocland, Pocions de Lluna Nova, Capricho de Luna, Vital i el 'food truck' aparcat a l'entrada del centre comercial, on es podrà comprar productes d'alimentació de molts altres productors del país.

La mostra estarà oberta dissabte i diumenge d'onze del matí a nou de la nit. L'organitza el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, i compta amb la col·laboració del centre comercial illa Carlemany i de la revista digital de continguts gastronòmics Menja't Andorra.