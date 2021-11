Els professionals de la comunicació demanen a RTVA que esgoti totes les vies abans de reduir personal

Andorra la VellaFa 10 anyns, el 9 de novembre de 2011, va ser notícia...

L'Associació de Professionals de la Comunicació d'Andorra (APCA) ha demanat a RTVA, a través d'un comunicat, que esgoti totes les vies possibles abans de reduir personal. La Junta Gestora de l'entitat ha mostrat la seva inquietud per la possibilitat que divuit professionals de l'ens públic puguin perdre la feina tal com consta a la memòria explicativa del projecte de llei del pressupost del 2012.

Des de l'APCA, demanen a la direcció i al consell d'administració que facin un esforç per adreçar cap a altres vies 'menys traumàtiques' la reducció dels seus costos i la viabilitat del projecte de ràdio i televisió públiques. En aquest sentit, recorden que RTVA és un ens públic que no es pot guiar pels mateixos criteris empresarials d'una empresa privada, i per això reclamen una major sensibilitat. A més, els professionals del sector creuen que en el caràcter públic de l'ens ja hi va implícit el servei al ciutadà i el fet que no tindrà una rendibilitat econòmica.

El comunicat de l'APCA s'ha fet públic després que es conegués la decisió de la direcció de RTVA de reduir costos amb l'acomiadament de divuit treballadors de l'ens, sense especificar quines persones serien les afectades. De la seva banda, els treballadors han manifestat el seu malestar i demanen tenir la informació que afecta al futur dels seus llocs de treball abans que aparegui en altres mitjans de comunicació. A més, reclamen que primer es defineixi el model de ràdio i televisió que es vol, i després s'apliquin les mesures escaients.