El programa d'inclusió laboral ha ajudat a 18 joves en risc d'exclusió aquest any

Andorra la VellaUn total de divuit joves han participat al llarg d'aquest any al programa d'inclusió sociolaboral per a adolescents i joves en situació de risc, dotze dels quals a l'administració pública, cinc a empreses privades i un a una ONG. Cal recordar que aquest programa té l'objectiu de facilitar un primer accés al mercat laboral per adolescents i joves, en seguiment per part d'Afers Socials, que han acabat l'Educació Secundària Obligatòria, no segueixen estudis en el sistema educatiu i es troben amb dificultats per trobar o mantenir una feina, proporcionant-los les competències bàsiques i necessàries perquè puguin entrar al mercat laboral amb unes mínimes garanties d'estabilitat i, si escau, romandre-hi.

Tal com informa l'executiu a través d'un comunicat, l'any passat van ser 22 els adolescents i joves que es van beneficiar d'aquest servei, dotze dels quals van treballar a l'administració pública, nou a empreses privades i un a una ONG.

L'executiu ha facilitat aquestes dades coincidint amb la renovació del conveni entre el ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat i la Fundació Privada Anna Didi, que fa una donació destinada a finançar el projecte. De fet, la renovació del conveni representa la contractació, a través d'aquest Programa, de cinc adolescents o joves per un període de sis mesos. A més també permetrà com a novetat, el pagament del curs per obtenir el carnet de conduir als adolescents i joves tutelats per l'Estat. A més, la Fundació Privada Anna Didi ha ampliat la seva col·laboració amb el Govern i el comú de Sant Julià per realitzar tallers formatius durant l'estiu als adolescents del servei d'Adolescents en Risc. Així, la fundació ha assumit els honoraris dels professors dels tallers de l'Escola d'Art, que han format els adolescents, mentre el comú lauredià ha col·laborat amb el projecte cedint les instal·lacions on s'han dut a terme les activitats i ha coordinat els professors. Aquesta iniciativa, que va començar l'1 de juliol i que s'ha allargat fins al 29 d'agost, consisteix en sis tallers: ceràmica i collage, cuina, aquarel·la, costura, tatuatge. D'aquests, se n'han beneficiat catorze adolescents.

El programa combina accions de tutoria i seguiment individualitzat i especialitzat, de formació i d'adquisició d'experiència professional en entitats públiques i privades. El Govern es fa càrrec íntegrament de l'import del salari i d'afiliar els usuaris del programa com a cotitzadors a la branca general i a la branca de jubilació de la CASS. Sol ser un contracte de quatre hores al dia, amb una durada de sis mesos, tot i que pot ser renovable una vegada pel mateix període, prèvia acceptació de totes les parts.