Un programa de Nadal lauredià farcit d'activitats

Sant Julià de Lòria'Ho sents? Arriba el Nadal' és el lema que enguany ha escollit el comú de Sant Julià de Lòria per presentar el programa d'activitats de Nadal, unes jornades que es desenvoluparan entre el 18 de desembre i el 7 de juny del 2022 i que incorporen un bon grapat d'activitats i tallers adreçats als infants. Com a novetat, tot el dia 24 es dedicarà en exclusiva als més menuts, es reprendrà la cavalcada de Reis i, donant continuïtat a la iniciativa de l'any passat, serà obligatori demanar cita per visitar el Pare Noel.

El programa, tal com han comentat la cònsol menor, Mireia Codina, i la cap de Cultura, Laura Rogé, arrencarà el dissabte 18 de desembre amb el Concert de Nadal de la mà dels Petits Cantaires Lauredians i la Coral Rocafort, que actuaran a l'església parroquial a partir de les 22 hores. A més, a partir del dia 20 i fins al 24, el vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià acollirà la bústia del Pare Noel per tal que tots els infants de la parròquia puguin anar dipositant les seves cartes.

Entrant al detall del plat fort del programa, el dia 24 s'iniciarà amb uns tallers d'estampació de nadales per a infants a càrrec de l'Escola d'Art que tindrà lloc entre les 11 i les 13 hores al vestíbul del Centre cultural. També en horari de matí i tarda, la companyia 'Xou's' oferirà una sèrie de jocs tradicionals a la plaça de la Germandat. Durant tot el dia els més petits també podran gaudir a Casa Comuna de la visita del Pare Noel i dels seus follets, tot i que en aquest cas caldrà reservar plaça a través del web www.santjulia.ad. Finalment, el dia es clourà amb la Missa del Gall que es desenvoluparà a partir de la mitjanit a l'església parroquial.

El diumenge 26 està previst l'espectacle 'Caga tió rock' a càrrec de la companyia 'Coloraines', que tindrà lloc a partir de les 12 hores a la plaça de la Germandat. Aquest, a més, serà el primer dia que l'auditori Claror acollirà la representació de l'obra 'Els Pastorets', tot i que també se celebrarà en aquest mateix espai els dies 28 de desembre i 2 i 6 de gener.

Pel que fa a les activitats organitzades per l'espai Jove Laurèdia, el dilluns 27 i el dilluns 3 de gener hi haurà una sortida a l'escape room 'Komnata Andorra' (a partir de les 16 hores a un preu de 5 euros); el dia 28 una sortida a Naturland (de les 9.30 a les 15 hores a un preu de 5 euros); un taller de galetes de Nadal el dia 29 (a les 17 hores a la cuina de l'Escola d'Art); el dia 30 tindrà lloc una tarda de pel·lícula (a partir de les 17 hores), i el dimarts 4 de gener es farà la darrera activitat al 360 Xtrem (a les 15.30 hores per un preu de 9 euros).

Quant a les propostes de la biblioteca comunal, hi haurà dos contacontes que es desenvoluparan a l'auditori Rocafort el dilluns 27 i el dijous 30 sota els títols 'Contes que fan bullir el calder de la iaia Maria' i 'La fada i l'any nou'.

Per finalitzar amb el programa presentat pel comú, el dimecres 5 de gener es durà a terme, a partir de les 18 hores, l'arribada dels Reis d'Orient, que faran un recorregut des de la plaça Francesc Cairat, passant per l'avinguda Verge de Canòlich, el carrer Bonaventura Riera, l'avinguda Rocafort i l'avinguda Verge de Canòlich fins a arribar a la plaça de la Germandat. Serà en aquest darrer espai, per tant, on es durà a terme el lliurament de cartes per part dels infants. Finalment, el dijous dia 6 hi haurà la missa jove de Reis amb la presència dels Reis d'Orient i el divendres 7 la missa de Sant Julià amb presència de les autoritats.