El projecte de l'aparcament de l'Obac es troba en fase de revisió

En la sessió de consell de comú d'Escaldes-Engordany, l'oposició demòcrata ha demanat que en les inversions futures hi hagi l' aparcament de l'Obac, que va ser aprovat per majoria en el mandat passat, ja que consideren que és una de les claus per millorar i revitalitzar la part alta de la parròquia. Sobre aquest apartat, la majoria ha volgut deixar clar que en cap cas han abandonat aquest projecte perquè també el consideren estratègic per la parròquia però han declarat que s'ha de replantejar per la situació actual de la Covid-19. A principis de març ja van tenir una reunió amb els propietaris per poder veure com reconduir el projecte, la qual asseguren que va anar bé, i han assegurat que estan treballant per tenir futures reunions. Tot i així, han volgut deixar clar que ara no és el moment del projecte i que s'hauran d'allargar els terminis.

A més, el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha volgut explicar que tant la previsió de costos com la de terminis són molt difícils de seguir i ha subratllat que el projecte igual s'enfila cap als 15 milions d'euros. Una de les clàusules del projecte que havia aprovat l'anterior mandat especificava que si en un període de cinc anys no s'havia acabat l'aparcament, totes les inversions que s'hi haguessin fet passaven a formar part dels propietaris. "Estem repassant i revisant el contracte, els terminis i el projecte perquè considerem que s'ha de fer de forma rigorosa". En aquest punt, des de l'oposició han declarat que entenen que vulguin revisar el contracte, però han remarcat que és un projecte primordial per la dinamització de la parròquia perquè suposaria unes 600 noves places d'aparcament.