El projecte de l'ADN caní, a l'espera de la decisió dels veterinaris

CanilloEls sis comuns adscrits dins el projecte del cens caní mitjançant l'anàlisi de l'ADN continuen a l'espera d'obtenir una resposta per part dels veterinaris per veure si se sumen al projecte o no. "Creiem que hi ha una posició majoritària per part dels veterinaris per tirar endavant el projecte", ha informat el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols celebrada a la parròquia canillenca. De fet, des dels comuns són optimistes i consideren que el projecte tindrà suport i es podrà tirar endavant, però comenten que fa temps que esperen una resposta i de moment no tenen cap data prevista. Per tant, s'està a l'espera de veure si tots els veterinaris o només alguns es volen unir o desmarcar o del projecte.

Aquest interès per part dels veterinaris per tirar endavant el projecte, es va desprendre de la darrera reunió celebrada amb els representants dels veterinaris, però tot i això, "no hi va haver cap posició taxativa", ha indicat Camp, assegurant que faran el màxim perquè el projecte es pugui tirar endavant. Des dels comuns també s'ha comentat que en les diferents reunions dutes a terme, s'ha donat resposta als diferents punts que els veterinaris no veien clars. Per tant, creuen que a banda d'aspectes científics, els quals ja estan resolts, també hi ha altres "consideracions polítiques" darrere aquesta oposició dels veterinaris al cens caní, i remarquen que l'únic que fan els comuns és donar una subvenció als ciutadans davant "d'una obligatorietat que tenen per reglament estatal", ha detallat el cònsol major de Canillo.

Transferències del 2017

En aquesta trobada entre cònsols, un dels principals punts han tornat a ser les transferències del 2017 als comuns per part del Govern, i Camp ha manifestat que el diàleg continua amb l'executiu i que el ministre de Finances, Eric Jover, els ha mostrat el seu compromís de revisar l'informe que els comuns li van lliurar. "És positiu que ho vulgui revistar i esperem que puguem arribar a una entesa", ha manifestat. Aquest informe el van presentar els cònsols majors d'Andorra la Vella i d'Ordino aquest mes de març al titular de Finances.

D'altra banda, els cònsols han rebut la visita del secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, per tractar l'estat de l'acord d'associació amb Europa. Especialment, Riba els ha fet èmfasi en els annexos de l'acord sobre els cabals comunitaris reglamentaris que els comuns hauran d'assumir. Camp ha explicat que els comuns s'hauran de centrar sobretot en els annexos del transport i el control de les carreteres, les ajudes d'estat, la contractació pública, el medi ambient i el clima i el de dades estadístiques. "Els comuns tenim força competències i haurem d'estar atents sobre el que haurem d'assumir", ha manifestat Camp, qui ha afegit que en un futur també se'ls demanarà crear una estructura administrativa.

Sobre aquests cabals, els comuns es mostren tranquils i consideren que si es treballen amb temps, són assumibles, a banda que en molts dels aspectes "ja estem fent feina", ha declarat Camp. L'únic que han sol·licitat els comuns és que hi hagi un diàleg constant i que se'ls vagi actualitzant la informació sobre l'acord, i ha avançat que establiran un conveni amb el ministeri d'Afers Exteriors per desenvolupar aquesta tasca.