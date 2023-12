Els promotors de la protesta de l'habitatge acaten el recorregut policial

Andorra la VellaLa manifestació prevista pel dia 8 ha generat polèmica en les darreres hores. En primera instància, els organitzadors de la iniciativa volien que la protesta passés pel carrer de la Unió i la rotonda de la Dama de Gel. Govern, davant la proposta, va vetar el recorregut, ja que informes del ministeri d’Interior van al·legar que existia riscs de seguretat. La resposta dels coordinadors va ser una dura crítica a l’executiu en entendre que s’estava coartant la llibertat ciutadana amb aquesta decisió.

Aquest dilluns s’ha pogut saber que, finalment, accepten el recorregut proposat per Interior “per imposició” i per tal de garantir una mobilització “massiva”. A més, demanen als potencials manifestants que s’expressin amb exemplaritat, per no donar-los arguments. Tanmateix, diuen que es preparin per fer molt soroll amb la gola, xiulets, cassoles i “tot el necessari”. També aclareixen que el motiu pel qual acaten la decisió de Govern és evitar que els principals impulsors s’enfrontin a conseqüències civils i penals.