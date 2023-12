Els promotors de la protesta qualifiquen de 'rang acceptable' l'afectació al trànsit pel 8-D

Andorra la VellaEls enginyers tècnics de trànsit de la Coordinadora per l'Habitatge Digne a Andorra han compartit aquest dimarts un informe elaborat del país en matèria de seguretat viària i mobilitat en resposta a la resolució sobre la pròxima manifestació del 8 de desembre i la imposició del canvi de recorregut.

Així doncs, després d'analitzar l'afectació del recorregut al tram del carrer de la Unió i els previsibles talls de trànsit i desviaments a realitzar, els especialistes en qüestió han conclòs que el pas de la manifestació del 8-D pel carrer de la Unió i la Glorieta de la Dama de Gel, tot i que suposa una afectació al trànsit rellevant, es troba dintre d'un rang acceptable que permet, amb diferents mecanismes, reduir al màxim l'afectació a la xarxa viària.

A més, els enginyers tècnics consideren que, si hi ha voluntat per part de qui coordina als més de 250 efectius disposats per al Pont de la Puríssima, es pot garantir la lliure circulació de les persones i dels béns i no presentar un risc per a la integritat de les persones. Tot i això, els especialistes mencionen que les conclusions dels informes tècnics esmentats a la Resolució poden estar condicionats per valoracions subjectives, no havent-se seguit l'anàlisi científic-tècnic que demana la metodologia habitual a l'enginyeria de trànsit.