Prop d'un centenar de queixes al raonador del ciutadà pel preu dels lloguers

Andorra la VellaAugmenten les queixes al raonador del ciutadà sobre l'habitatge, que ja són la meitat de les reclamacions, tal com informa RTVA. Una figura representada per Marc Vila, i que insisteix a mantenir uns anys la pròrroga de congelació de lloguers i en el control del creixement urbanístic. Evitar seguir el model de Mònaco.

El raonador certifica que s'han rebut entorn d'un centenar de reclamacions relacionades amb la qüestió. La majoria relacionades amb les pujades dels arrendaments, tot i la congelació aplicada per Govern. Una mesura que considera que caldrà mantenir uns anys. Encara que reconeix que al mitjà i llarg termini no és el millor per a la dinàmica del mercat, recorda que el sector públic està per solucionar les necessitats bàsiques dels ciutadans. I si el mercat no les satisfà, s'ha d'intervenir i de la manera més eficient possible.

Vila sí que veu el país a temps d'evitar convertir-se en el nou Mònaco, on només les persones benestants poden viure i la resta ho fa fora de les seves fronteres.