Proposen destinar al transport públic els ingressos de la possible taxa-vinyeta per als turistes

Andorra la VellaEl procés participatiu sobre Mobilitat sostenible va posar damunt de la taula diferents opcions que s'estudiaran, però hi ha una que Govern ja ha explicat públicament perquè té un important suport. Es tracta de la possibilitat d'establir una taxa per als turistes que no pernoctin a Andorra. La taxa s'imposaria als vehicles on arriben aquests turistes, sigui amb cotxe propi o amb bus de línia internacional.

El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha comentat que una de les opcions amb les quals es treballa és que els diners que es recaptessin per aquesta 'vinyeta' anessin destinats a pagar el cost del transport públic a Andorra. La proposta, segons recull Andorra Televisió, d'aquest destí per als fons va sortir de la comissió legislativa que tractava el tema. Un dels objectius de Govern és potenciar encara més el servei de transport públic com un dels grans eixos de la mobilitat sostenible.