Propostes d'alçada gratuïtes per celebrar Meritxell

Andorra la VellaLes estacions d'esquí han preparat diverses propostes per al Dia de Meritxell. Així, Pal Arinsal posarà a disposició dels clients el telefèric i el telecabina de la Massana gratuïts. L'objectiu d'aquesta acció és potenciar les excursions i visites a l'estació durant la jornada, assenyalen.

Des de l'estació recorden que el telecabina de la Massana, permet accedir a la zona de la Caubella de Pal, on es poden trobar serveis de restauració, fer excursions en família, fins al pla de la Cot o pic del Cubil entre altres. Amb el telefèric, que té punt de sortida al coll de la Botella, els clients podran accedir al sector d'Arinsal, gaudir de les vistes del port de Cabús i Setúria i arribar fins al port Negre. El telefèric també apropa als clients al refugi del Comapedrosa.

Pel que fa a la restauració, l'estació mantindrà l'obertura del coll de la Botella, de l'Expresso de Pal així com la seva terrassa i del Xiringuito de Pal.

Tota la resta de serveis, continuaran oberts amb normalitat, tant el Bike Park com el Mountain Park. De fet, aquestes activitats obriran cada dia fins al diumenge 11 de setembre i després, passaran a estar disponibles tots els caps de setmana fins al 12 d'octubre.

D'altra banda, Ordino Arcalís oferirà l'accés lliure al Mirador Solar de Tristaina a totes aquelles persones que tinguin una reserva per dinar o sopar, o directament facin un àpat en un restaurant de la parròquia d'Ordino el mateix dia de la festa nacional.

Una vegada realitzada la reserva o l'àpat en un dels restaurants ordinencs, el mateix establiment informarà l'estació sobre el nom de la reserva i el nombre de persones que pujaran al mirador. Per la seva banda, els visitants s'hauran de dirigir a les taquilles de L'Hortell per recollir les invitacions per pujar als telecabines de Tristaina i de Creussans, que els duran al mirador. L'horari d'aquests ginys serà de dos quarts de nou del matí a un quart de sis de la tarda.

El Mirador Solar de Tristaina, a 2.701 metres d'altitud, va ser inaugurat el 9 de juliol de l'any passat i des d'un inici es va convertir en una de les principals atraccions turístiques del país.