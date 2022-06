Prova pilot al Coll d'Ordino per a reduir la sinistralitat entre els vehicles de dues rodes

OrdinoEn el marc del Pla de seguretat viària, el Govern i el comú d'Ordino han presentat aquest divendres una prova pilot que té com a finalitat reduir a zero la sinistralitat entre els vehicles de dues rodes al Coll d'Ordino. Es tracta, per tant, de la primera acció que es desprèn del Pla i que s'ha treballat conjuntament amb les federacions de ciclisme i motociclisme. La prova pilot, segons ha explicat Filloy, consisteix a "marcar un traçat una mica més obert a les corbes per tal que els vehicles de dues rodes circulin més per l'interior del seu carril i no envaeixin el contrari", evitant així possibles sinistres.

Tal com ha detallat el ministre, actualment hi ha països com Suïssa "que tenen incorporades aquestes accions dins del seu Codi de Circulació" i, per tant, la idea del Govern és emmirallar-se amb aquests estats. De fet, ha recordat que Andorra té registrades al voltant de 15.000 motocicletes i, al llarg del 2021, es van registrar 189 accidents a la xarxa viària amb vehicles d'aquesta tipologia. Pel que fa a bicicletes se'n van registrar 19.

Malgrat que la prova s'impulsa al Coll d'Ordino, Filloy ha dit que la voluntat és iniciar-ne en altres punts del país de manera paral·lela, especialment en trams on ja s'ha identificat certa perillositat en aquest sentit. "Segurament és una qüestió que haurem d'estendre a altres carreteres, sobretot secundàries", ha exposat. Quant a la durada de la prova, ha comentat que no hi ha una determinada i que fins i tot pot allargar-se a un any vista.

Per la seva banda, Mortés ha recordat que la del Coll d'Ordino "és una de les carreteres més transitades del país tant per ciclistes com per motoristes i quan Mobilitat ens va demanar fer la prova pilot evidentment vam dir que sí". L'objectiu és el de vetllar per la seguretat de les persones que transiten per la via i evitar els accidents tant com sigui possible. A banda d'aquest tram, el cònsol és partidari d'impulsar aquesta iniciativa a la carretera de pujada a Arcalís "vist que també és un dels llocs on hi ha molta circulació de motos i bicis".