La prova pilot a l'oci nocturn detecta dos positius

Escaldes-EngordanyEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprofitat la visita a la inauguració de la reforma de l'Hospital d'aquest dimarts per referir-se a la situació sanitària actual. En aquest sentit, ha manifestat que "seguim amb aquesta evolució que, a diferència dels països veïns, està molt aplanada", ja que els casos registrats durant aquest cap de setmana són similars als de l'anterior, per la qual cosa, "no tenim un pendent molt elevat de casos" i els que hi ha majoritàriament són lleus i de persones no vacunades. De fet, ha anunciat que a partir d'aquest dimecres també s'explicarà a la ciutadania la tipologia de les persones que s'infecten i ingressen a l'hospital, fent referència a si estan vacunades o no.

El ministre ha confirmat que actualment "s'està notant una disminució de la pressió al servei d'Urgències", tot i que cal analitzar els fets concrets, però bàsicament fan referència a l'elevat nivell d'immunització de la població (més del 70% de la ciutadania amb una primera dosi i més del 50% amb segona).

A l'últim, ha detallat que durant la prova pilot a l'oci nocturn s'han detectat dos casos positius, que se sumen als vuit anunciats previs al concert de Don Diablo en el marc de l'Andorra Mountain Music.