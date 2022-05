Prova pilot per a mesurar les precipitacions per mitjà d’antenes de televisió per satèl·lit

Andorra la VellaAndorra Recerca + Innovació ha dut a terme aquesta setmana una prova pilot al país, en col·laboració amb l'empresa HD-Rain, per a iniciar una campanya de mesura de la precipitació a partir del senyal de televisió per satèl·lit. Dilluns es van començar a instal·lar les estacions desenvolupades per l'empresa HD-Rain, amb l'objectiu de comptabilitzar les precipitacions.

Andorra és un territori amb una orografia singular que dificulta l'observació de la precipitació a partir de les imatges del radar dels serveis meteorològics dels països veïns. Conjuntament, amb HD-Rain i el Servei Meteorològic Nacional, s'ha iniciat el desplegament d'una xarxa d'antenes de televisió per satèl·lit. A diferència dels radars meteorològics que tenen els països veïns, que són cars i costosos de muntar, la tecnologia desenvolupada per HD-Rain és innovadora i de baix cost i permet estimar la intensitat de precipitació a partir de l'atenuació del senyal de televisió que rep l'antena via satèl·lit.

Aquesta setmana s'ha iniciat una primera fase amb la instal·lació de set estacions a diverses zones d'Ordino i la Massana. Durant l'estiu es durà a terme la segona fase que consolidarà la xarxa pilot d'observació a la vall del Valira del Nord. Si els resultats d'aquesta prova pilot són satisfactoris, tenint en compte l'orografia andorrana, aquest sistema permetrà tenir un mapa a temps real de la intensitat i quantitat de precipitació caiguda al Principat.