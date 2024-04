Prova pilot a les piscines d'Escaldes a un euro pels abonats

Andorra la VellaEl comú d'Escaldes, a través de les xarxes socials, ha informat que a partir d'aquesta setmana s'inicia una prova pilot a les piscines comunals de la parròquia. Les instal·lacions obriran també els diumenges, inclòs el 7 d'abril i l'horari serà de 9 a 15 hores. El preu per als abonats serà d'un euro. Per als no abonats serà el preu normal, de 5 euros pels adults i 2,50 per als menors de 6 a 17 anys i per als majors de 60 anys.