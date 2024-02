El PS demana suport per portar l'esmena sobre els pensionistes fora d'Andorra al TC

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata (PS) ha posat sobre la taula una esmena crítica que afectaria aquells pensionistes no residents a Andorra perquè no tindran la mateixa revalorització que els jubilats residents.

Pere Baró, conseller general del PS, ha expressat la seva preocupació per aquesta qüestió i ha demanat el suport de la resta de les forces polítiques per defensar els drets d'aquest col·lectiu: "Votem en contra per responsabilitat amb la ciutadania i perquè el nostre model de pressupost i de societat és la cerca d'una societat justa i igualitària, totalment antagònic al seu projecte de llei de pressupost."

Una qüestió que afecta 5.000 jubilats que veuran afectada la revalorització de les seves pensions pel fet de residir fora del país. El PS considera que aquesta situació pot ser "inconstitucional" i ha demanat el suport de la resta de l'oposició per dur aquesta qüestió al Tribunal Constitucional (TC).

No obstant això, cal destacar que la tasca d'impugnar aquesta mesura al TC presenta un obstacle legal, ja que el PS necessitarà almenys cinc consellers per dur a terme aquesta acció legal. Aquesta situació posa de manifest la importància de la decisió de la resta de grups parlamentaris en aquest debat crític.