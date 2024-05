Andorra la VellaResma Punjabi ha respost un usuari a les xarxes socials on esmenta que mai es va establir aquest salari de forma unilateral, sinó que es va proposar al Consell equiparar el salari entre organismes per compensar la bretxa salarial i que l'APDA és qui supervisa la mateixa agència tot i que aclareix que els audita el Tribunal de Comptes.

"Mai s’ha establert aquest salari; s’ha treballat per una graella de salaris justa i no discriminatòria, ho expliquem a l’informe que trobaràs al web; el que s’ha explicat als mitjans no és cert i estem mirant d’emprendre accions per resoldre-ho. La supervisió de l’Agència recau únicament en el cap de l’APDA, el Consell General únicament aprova el pressupost i nomena els càrrecs, el Tribunal de Comptes audita l’APDA"

Un relat “incorrecte”

Segons el comunicat de Protecció de Dades la cap de l'Agència no ha pres cap decisió ferma sobre els salaris dels càrrecs nomenats. En lloc d'això, l'agència està treballant en la creació d'una graella salarial per al personal adscrit i en l'estudi de la bretxa salarial de gènere i l'equitat salarial.

En relació amb la fiscalització del contracte del tècnic superior, l'APDA va afirmar que no es va detectar cap decisió sobre els salaris dels càrrecs nomenats i que s'ha proporcionat tota la documentació necessària per a la seva revisió. Això contradiu les afirmacions fetes en la roda de premsa, que l'agència va considerar "incorrectes i esbiaixades".

L'objectiu no era proposar un augment de salaris

L'APDA també ha informat que, a principis d'abril, va contractar una empresa especialitzada en recursos humans per actualitzar la Guia interna de Gestió de Persones.

Aquesta empresa està desenvolupant actualment diversos aspectes de la guia, incloent-hi la bretxa salarial de gènere, l'equitat salarial i un diccionari de competències. L'objectiu no és proposar un augment de salaris, sinó garantir que les retribucions siguin coherents amb les competències i responsabilitats dels llocs de treball, respectant la llei d'igualtat.

L'Agència ha subratllat que la documentació consolidada sobre aquestes qüestions es presentarà durant la setmana del 20 de maig, com estava previst. La cap de l'APDA ha reafirmat el seu compromís amb la transparència i la rendició de comptes, destacant que el control financer de l'agència és competència del Tribunal de Comptes.

Finalment, ha expressat preocupació per les possibles incompatibilitats derivades de la fiscalització per part d'un ens polític, atès que l'APDA és un organisme independent encarregat de vetllar pels drets relatius a la protecció de dades dels ciutadans.