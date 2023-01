Pyrénées Andorra entrega els premis del 38è Concurs de Nadal de dibuix

Pyrénées Andorra va entregar, ahir a la tarda, els premis del 38è Concurs de Nadal de dibuixos. Il·lustracions que quedaran exposades dins el centre durant uns dies més perquè guanyadors, familiars, amics i clients puguin veure com han plasmat el Nadal els trenta guanyadors d'enguany. Tots ells van rebre com a premi un xec regal valorat entre 10€ i 60€, depenent de la seva classificació, que podran gastar a la secció de joguines del centre comercial.

Una vegada més, el jurat no ho va tenir fàcil, ja que totes les propostes demostraven les "Ganes de Nadal" dels més petits de casa. De fet, el jurat format per treballadors dels grans magatzems i professors de plàstica de segona ensenyança del Col·legi Maria Moliner i Sant Ermengol van tenir feina per decidir les trenta propostes guanyadores.

El restaurant El Grill va ser l'escenari escollit per entregar els premis corresponents junt amb un certificat que ho acreditava. Però l'esdeveniment va estar amenitzat per un espectacle de màgia que va anar acompanyat d'un berenar ofert per l'Espícula.