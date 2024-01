Quaranta desnonaments durant l'any 2023

Andorra la VellaLa Cambra de Saigs ha informat que l'any passat es van dur a terme un total de 40 desnonaments, tots sense oposició per part dels desallotjats. La presidenta de la Cambra, Lourdes Alonso, ha destacat que la principal raó d'aquests desnonaments ha estat l'impagament del lloguer, amb una mitjana de sis mesos sense abonar.

Segons informa RTVA, només quatre d'aquests desnonaments van requerir l'intervenció d'Afers Socials, reflectint una situació relativament controlada segons les dades facilitades per la Cambra de Saigs, encarregada d'aquestes operacions des de l'any anterior. En aquest sentit, Alonso ha subratllat la col·laboració dels saigs amb el Govern per evitar que les persones desallotjades quedin sense sostre.

Amb l'esperança de reduir aquesta xifra, s'apunta a la nova llei de mesures de protecció del mercat de lloguer que s'ha implementat. Aquesta legislació, vigent des del principi de l'any, inclou disposicions destinades a protegir els arrendataris i prevenir desnonaments massius. En paraules de Lourdes Alonso, es preveu que el 2024 no hi hagi tants desnonaments, amb una estimació de 30 a 40 casos, una xifra que considera no elevada per a un país com Andorra.