Una quarantena d'atestats per gossos perillosos en sis mesos

Andorra la VellaEl Cos de Banders ha tancat el primer semestre del 2022 havent rebut prop d'un miler de trucades, concretament 991, el que s'ha traduït en 705 actuacions. Només durant aquest mes de juliol n'han rebut gairebé 300. Aquestes xifres, segons ha explicat a l'ANA el director del cos, Ferran Teixidó, demostren la importància que han adquirit els banders al llarg dels darrers anys, convertint-se en un "referent" al Principat, especialment en qüestions relacionades amb la fauna. De fet, les alertes telefòniques més abundants han estat les relacionades amb el retorn al medi natural d'espècies animals que la ciutadania s'ha trobat en zona urbana.

Entrant al detall de les actuacions dels agents durant el primer semestre de l'any, s'han efectuat 380 controls de pesca que han representat fins a 4 atestats, els quals s'han clos amb infraccions considerades com a lleus relacionades totes elles amb no disposar de la llicència corresponent per part dels pescadors. A nivell econòmic aquestes sancions poden ascendir fins als 300 euros, tot i que els interessats s'han acollit a una reducció per conformitat i han gaudit d'un descompte del 40%.

Pel que fa a la caça, s'han efectuat un total de 245 controls i només hi ha hagut 3 atestats. Teixidó ha confirmat que tant en aquest cas com en l'anterior els valors són els "habituals", malgrat que en relació amb la caça encara cal esperar al setembre, quan comença la temporada de l'isard. "En els darrers anys els controls de caça s'han intensificat perquè s'han anat incrementant els plans de caça", ha recordat.

Una altra de les branques amb les quals intervenen els banders en cas de necessitat és amb les enceses de foc. En aquest sentit, s'han aixecat 8 atestats per incompliments en el reglament, ja que l'encesa no s'havia comunicat prèviament al comú corresponent. Tot i això, Teixidó ha destacat la sensibilitat de la ciutadania en aquest assumpte, especialment durant les darreres onades de calor, moment en què hi ha hagut un respecte total pel reglament excepte en només "una imprudència".

En relació amb l'accés amb vehicles motoritzats al medi natural, la signatura d'un conveni amb el comú de Sant Julià de Lòria ha servit perquè s'hagin imposat 4 sancions a motoristes al llarg de les 49 vigilàncies que s'han realitzat. En aquest cas, el director dels banders creu que seria beneficiós que totes les parròquies redactessin una reglamentació "més unificada" per tal de controlar aquests successos en el conjunt del territori.

Finalment, s'han aixecat 38 atestats relacionats amb gossos perillosos. Es tracta, altra vegada, de valors similars a períodes anteriors, tot i que la voluntat és fer davallar la xifra en el futur gràcies a continuar impulsant campanyes de sensibilització.

El Cos de Banders disposa actualment de 19 efectius tot i que pot incrementar-se fins a 21. De fet, les dues vacants corresponen a membres que es troben en procés de jubilació i s'espera que quedin cobertes de cara al 2023. Per primera vegada, el departament ha incorporat un tècnic administratiu, una figura reclamada pels efectius que permet treballar les dades de manera més ràpida i eficaç.