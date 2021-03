Quatre de cada cinc habitants de països pobres no es podran vacunar aquest 2021

Andorra la Vella“És evident que ens devem primer a la nostra població i hem de garantir que l'estoc de vacunes és suficient per proveïr la nostra ciutadania i de posar-nos en posició de lluitar efectivament contra la pandèmia. Si nosaltres tenim una població que està ben vacunada voldrà dir que podrem fer una represa de l'activitat econòmica en millors condicions i podrem aixecar alguna de les polítiques de restriccions que desenvolupem durant aquests darrers mesos i això segurament també tindrà un impacte en les mesures de cooperació que puguem fer”, manifestava a final de l'any passat el portaveu del Govern, Eric Jover, per argumentar que l'executiu no es plantejava aleshores enviar vacunes als països pobres. Això passava quan encara no se sabia, com s'ha sabut dos mesos després, el mercadeig de les farmacèutiques, de vendre's al millor postor, amb els seus productes.

Aquesta tendència a la màxima 'Primer els de casa' dels països d'Occident es tradueix en què quatre de cada cinc habitants dels països pobres no rebran la vacuna contra la Covid-19 aquest any, mentre als països rics es vaccina una persona cada segon. Així ho ha denunciat aquesta setmana Oxfam Intermon, quan es compleix un any de la declaració de la pandèmia de la Covid-19. L'entitat alerta, a més, que les nacions en desenvolupament afronten una situació "crítica" per la manca d'oxigen i subministraments mèdics. Oxfam també lamenta que molts dels països rics, com ara els de la UE, els EUA o el Regne Unit, "bloquegen" una proposta que es debat a l'Organització Mundial de Comerç (OMC) per "anul·lar els monopolis" de les empreses farmacèutiques, alliberar patents i augmentar la producció de vacunes contra la Covid-19.

Davant d'aquest escenari, Oxfam Intermon ha demanat a l'administració espanyola que ajudi a fer arribar la vacuna a la població d'arreu del món "sense càrrec i de la manera més ràpida possible". A parer de l'entitat per aconseguir-ho només hi ha "un camí", que passa per alliberar patents i suspendre-les a l'OMC, de tal manera que es podrien fabricar "sense limitació" i sense cobrar-ne més que "el cost de fabricació", segons Jaime Atienza, responsable de la resposta a la crisi Covid-19 d'Oxfam Intermón.

Si bé els països pobres estan rebent dosis a través del Mecanisme d'Accés Mundial a les Vacunes contra la Covid-19 de l'OMS, també anomenat Covax, es calcula que les quantitats disponibles arribaran només per vacunar el tres per cent de les persones en aquests països a mitjans d'any, afirma l'ONG. Segons les previsions de la mateixa font, el 80% de la població d'aquests països no estarà vacunat quan acabi el 2021.

En aquest sentit, Atienza ha lamentat que les autoritats dels països rics "permeten que un petit grup de companyies farmacèutiques decideixi qui viu i qui mor" i, de retruc, "prolonguen l'emergència sanitària mundial i posen en perill innombrables vides".