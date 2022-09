Queixa perquè el bus de la Massana a la capital va ple a vessar, "com un vedell que porten a l'escorxador"

Andorra la VellaEls busos que passen a partir de les set del matí per la zona de la Massana en direcció a Andorra la Vella acostumaven a anar molt plens perquè hi havia força usuaris. La situació, segons diferents usuaris, ha anat a pitjor des de l’entrada en vigor del bus gratuït i ha esclatat un cop s’ha normalitzat l’activitat en el retorn de les vacances. Un usuari ha penjat en les xarxes socials un vídeo on es constata com l’autobús està absolutament ple quan encara queden parades per recollir gent abans de sortir de la Massana. El vídeo s’acompanya per un comentari envers els polítics perquè l’usuari assegura sentir-se com “un vedell que porten a l’escorxador”. Insta els polítics a deixar el cotxe a casa i anar pel matí a treballar en bus i així adonar-se’n de la situació dels “que anem cada dia al matí a treballar en transport públic”.