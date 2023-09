Les queixes per l'incompliment de la legislació lingüística continuen a l'alça

Andorra la VellaLes queixes per incompliment de la legislació lingüística o vulneració de drets lingüístics van a l'alça. Així, entre l'1 de gener i el 31 d'agost el servei de Política Lingüística ha registrat 60 reclamacions. Cal tenir en compte que l'any 2022 n'hi va haver 88 en total, un 260% més que el 2021 (quan se'n van registrar 34). Es confirma, per tant, la tendència a l'alça i des del servei assenyalen que "probablement aquest augment de la quantitat de denúncies a partir del 2022 ha estat conseqüència, en part, de la campanya informativa sobre drets i deures lingüístics de l'any passat".

De les queixes rebudes fins al 31 d'agost, 24 s'han resolt i quatre han quedat en providència d'arxivament. La resta s'estan avaluant o resolent. Els motius principals de denúncia són la publicitat o els rètols en llengües diferents del català (article 15 de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial), que ha suposat un total de 27 queixes; l'atenció al públic (article 20), també genera una important quantitat de reclamacions, concretament 21; les cartes o menús de bars i restaurants (article 17) han comportat un total de nou reclamacions i els tiquets de caixa o altres documents han suposat altres quatre reclamacions. Cal destacar, en aquest sentit, que algunes queixes inclouen més d'un supòsit d'incompliment.

El 2023 també s'han registrat deu incidències referents al reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics, sis de les quals s'han resolt o arxivat i les quatre restants han arribat a l'agost i s'estan gestionant. Per aquest procediment, el 2022 es van resoldre 40 expedients administratius de queixa i se'n van arxivar 36 per circumstàncies diverses, com la manca d'informació o la comprovació que no hi ha cap infracció. Les que van quedar per resoldre encara són expedients en curs, afegeixen des de Política Lingüística.

Pel que fa al procediment per tramitar aquestes queixes, cal destacar que un cop es rep la denúncia, el servei avalua la gravetat de cada queixa o la prova que en té i programa una visita d'inspecció o envia una carta a la persona representant legal de l'empresa afectada. Tal com remarquen, "sempre es prioritza l'opció del diàleg i l'acord amb les empreses i es donen facilitats i marge de temps per esmenar els incompliments". També posen en relleu que es prioritzen les que arriben pel canal oficial (amb un formulari de queixa que es pot trobar a la web de Política Lingüística i s'ha d'enviar omplert i signat).