Querella contra 13 antics directius de BPA

Andorra la VellaL'actual BPA controlada per l'AREB s'ha querellat contra tretze antics directius de Banca Privada d'Andorra per haver creat una associació il·lícita dins del banc i per activitats bancàries il·legals. La mateixa BPA, després de ser intervinguda, va demanar un informe a PricewaterhoureCoopers perquè investigués, amb els mails i la documentació comissada al banc, els indicis d'activitats delictives que havien derivat en què la policia financera dels Estats Units (FinCEN) fes desaparèixer el banc per blanqueig a escala mundial.

El banc va anar a captar fons a països de Sud-amèrica amb diferents tipus d'oficines que no estaven autoritzades a desenvolupar activitat purament bancària. Quan les van haver d'anar tancant, els fons van passar a comptes de BPA a Andorra. Una part important dels fons eren d'origen dubtós, desconegut o sense justificació i es van haver de fer jugades com inventar-se documentació o facilitar als clients societats pantalla per poder amagar qui era l'origen i el destí dels capitals.

L'informe de PWC finalitzat el 2022, segons recull la querella, "posa de manifest l'existència d'una estructura dins de la mateixa BPA que destinada a promoure la comissió d'actuacions delictives (blanqueig de diners, creació de documents inautèntics, supressió de documents, creació, alteració i supressió d'enregistrament tècnic, alteració de dades informàtiques, corrupció...)".

S'indica que l'objectiu final d'aquest grup d'individus era la captació de fons per a augmentar els beneficis de BPA i, consegüentment, la seva retribució, i per a arribar a aquesta finalitat, l'estructura creada no va dubtar a cometre tota una sèrie de delictes durant molts anys, amb consciència de la seva comissió i de les eventuals repercussions penals, legals, socials i econòmiques (per a BPA, per als dipositants del banc, per als accionistes, per als mateixos actors i per a l'ordre socioeconòmic".

La querella destaca que "l'activitat bancària i financera il·legal d'aquest grup d'individus va proporcionar temporalment uns beneficis extra a la BPA dels que es beneficiaven ells mateixos, amb motiu de la seva retribució, tot exposant a la BPA a un alt risc en contravenir la normativa andorrana i la normativa sectorial dels països on s'exercia aquesta activitat sense autorització, el que va provocar, la Nota del FinCEN, la intervenció de BPA i unes pèrdues milionàries per a BPA i els seus accionistes".

Es detalla que en els correus entre ells "s'observa clarament que els membres d'aquesta associació il·lícita eren plenament coneixedors del caràcter il·legal de les seves actuacions, ja que ho manifesten de forma explícita, i de fet, intentaven amagar les seves actuacions per a dificultar el seu control i intentar aconseguir la impunitat de la seva conducta".

Es conclou que "l'actuació dels querellats va posar en risc el sistema financer del nostre país i, per tant, va estar a punt de perjudicar a la totalitat dels ciutadans".

Els querellats són:

Joan Pau Miquel Prats. Fins a la intervenció de BPA era director general i conseller delegat, membre del Consell d'Administració d'Andorra i de l'internacional, de la Comissió Executiva d'Andorra i Internacional, del Comitè de Compliment, Seguretat i Auditoria d'Andorra i del Comitè de Prevenció de Blanqueig de

Capitals d'Andorra i accionista.

Santiago de Rosselló Piera. Fins a la intervenció de BPA era membre del Comitè de Compliment, Seguretat i Auditoria d'Andorra, del Comitè de Compliment Normatiu Internacional i del Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals d'Andorra.

Isabel Camino Sarmiento Fuertes. Fins a la intervenció de BPA era responsable de Prevenció de Blanqueig (Compliment Normatiu), membre del Comitè de Compliment Normatiu d'Andorra i Internacional, del Comitè de Prevenció de Blanqueig de Capitals d'Andorra i de I'lnternacional.

Cristina Lozano Bonet. Fins a la intervenció del banc era directora General Adjunta i Directora de BPA Serveis, SA.

Xavier Campos Tomàs. Fins a la intervenció de BPA era membre del Comitè de Compliment Normatiu d'Andorra i Internacional, del Comitè de Prevenció de Blanqueig de Capitals d'Andorra i d'internacional.

Xavier Mayol Gonzalez. Fins a la intervenció de BPA era membre del Comitè de Compliment, Seguretat i Auditoria d'Andorra i del Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals d'Andorra.

Rosa Perdiguer Rodríguez. Fins a la intervenció de BPA, responsable de Bienes Patrimoniales Asistidos SA a Argentina i gestora.

Pablo Laplana Moraes. Fins a la intervenció de BPA era membre del Comitè de Compliment Normatiu d'Andorra i del Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals d'Andorra.

Sergi Fernández Genès. Fins a la intervenció de BPA era membre del Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals d'Andorra.

Enrique Gràcia Cerdà. Fins l'any 2014 era membre del Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals d'Andorra

Rosa Castellón Sánchez. Fins a la intervenció de BPA era secretaria no consellera del Consell d'Administració d'Andorra i Internacional, membre del Comitè de Compliment, Seguretat i Auditoria d'Andorra i del Comitè de Compliment Normatiu d'Andorra.

Joan Cejudo Peña. Fins a la intervenció de BPA, era membre del Comitè de Compliment, Seguretat i Auditoria d'Andorra, del Comitè de Compliment Normatiu d'Andorra i de l'internacional, del Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals d'Andorra i de I'lnternaclonal.

Josep Lluís Rivero Carrizo. Fins a la intervenció de BPA era membre del Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals d'Andorra.