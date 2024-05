Quinze presumptes consumidors de marihuana cridats a declarar per l'agenda del seu traficant menor d'edat

Andorra la VellaDos policies van veure un noi que semblava que estava fumant un 'porro' al carrer. Quan va veure els agents, va tirar el cigarret de marihuana a terra. El van traslladar a comissaria i, en presència dels seus pares, van realitzar un escorcoll dels seus efectes personals. Van trobar petites quantitats de marihuana, utensilis, per tractar-la, una bàscula de precisió, bossetes de plàstic per fer les dosis i una llibreta.

Quan els policies van comissar la llibreta van comprovar que hi havia una sèrie de números de telèfon amb anotacions de suposades vendes de drogues. La policia va convocar a tots 15 que, sense autoinculpar-se, van acabar sent definitius per establir que el menor era traficant.

Les diligències practicades eren suficients per considerar el menor com a penalment responsable. Per la seva edat, tot i ser culpable d'un delicte menor de tràfic de producte estupefaent marihuana, es va fixar un any i mig de tractament contra l'addicció a les drogues i un seguiment socioeducatiu durant 18 mesos.