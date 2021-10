Una quinzena d'expositors participen a la 4a Trobada de col·leccionisme, brocanteria, pintura i artesania de la Massana

La MassanaFa 10 anys, el 5 d'octubre de 2011, era notícia...

L'Associació de comerciants i empresaris de la Massana, Acelma, ha organitzat, en col·laboració amb el Comú de la Massana, la 4a Trobada de col·leccionisme, brocanteria, pintura i artesania, que tindrà lloc aquest cap de setmana, i que aplega una quinzena d'expositors. En la passada edició, van passar per la sala de les Fontetes unes 2.500 persones, una xifra d’afluència que s’espera mantenir.Text: La fira comptarà amb la presència de la cervesa artesanal Alpha, que oferirà degustacions tant dissabte com diumenge a les 13 hores. A banda dels expositors també hi haurà tallers per als infants i la visita de l’Agustina, el popular personatge de Vallnord, que visitarà la Closeta dissabte a les 18 hores.