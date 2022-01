Una quinzena de persones a la concentració en contra de la vacunació als infants

Andorra la VellaEl moviment en contra de la vacunació i de l'ús del certificat Covid es troba en plena decadència. Les darreres concentracions organitzades en nom del moviment Andorra Actua han punxat i així ha quedat palès a la manifestació convocada aquest dissabte a la tarda, a la qual només hi han assistit una quinzena de persones. També cal recordar que a la passada mobilització la xifra de participants es va situar en una vintena, lluny de les grans concentracions de principis de desembre, a les quals es van arribar a aplegar centenars de ciutadans.

La convocatòria d'aquest dissabte ha estat emmarcada en la voluntat del Govern d'iniciar, al llarg de les pròximes setmanes o mesos, la campanya de vacunació als menors de 12 anys, ha esdevingut, més que una manifestació, un homenatge al silenci. Els primers assistents han anat arribant a comptagotes a partir de les 17 hores, però a diferència d'altres concentracions, no s'ha lluït cap pancarta ni s'han exclamat crides, ans al contrari, tot i que un dels participants ha arribat amb un amplificador, en tot moment s'han mantingut en rotllana xerrant com un grup d'amics que fa temps que no es troba.

Respecte a les mesures de seguretat policials, a l'acte només s'hi ha desplaçat un vehicle del grup de suport de manteniment de l'ordre del cos amb cinc agents, els quals s'han distribuït al voltant de la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella fins al moment que s'ha dissolt la trobada.