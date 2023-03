Rajoy esquiva la compareixença en la comissió d'investigació del Govern espanyol sobre l'operació Andorra

Andorra la VellaCap de la gairebé desena de llistes plantejades per PSOE, Unides Podem, PP, Vox, ERC, PNB, EH Bildu, PdCat i CUP ha aconseguit els suports necessaris al parlament espanyol per tirar endavant la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya, i és que cada llista s'ha votat de manera individual amb l'objectiu que les que obtinguessin majoria simple anessin les que finalment formarien part d'un llistat definitiu de citacions. En no obtenir cap aquest aval, els grups han acordat que tornaran a presentar els seus llistats el 14 d'abril i que el 18 la comissió celebrarà la seva tercera reunió per a tornar a votar les propostes, que previsiblement arribaran pactades.

Entre els 18 noms proposats pel PSOE -14 ja han estat citats en les dues anteriors comissions a l'antiga cúpula d'Interior del PP- destacaven l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, l'ex secretària general del PP María Dolores de Cospedal, l'ex secretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez i l'ex director general de la Policia Ignacio Cosidó.

A més, els socialistes havien demanat que comparegui l'excomissari José Manuel Villarejo, així com altres i antics càrrecs càrrecs policials, ex agregats d'Interior a Andorra i responsables de la Banca Privada d'Andorra.

Fonts socialistes han explicat que la seva llista ha rebut el suport de PNB i de PdCat, mentre han retret a Unides Podem que hagi “obstaculitzat” els inicis del treball i s'hagi detingut en les diferències de noms en lloc de recolzar les coincidències que totes dues propostes tenien.

No ho veuen així des del costat esquerrà del Govern espanyol, la llista del qual de 17 noms i recolzada per ERC, CUP, Eh Bildu i Junts, inclou a Mariano Rajoy, Fernández Díaz i Cospedal, però també el de l'ex secretari general de Podemos Pablo Iglesias, “una clara víctima de les clavegueres al nostre país” per als membres del partit, el president del la Audiència Nacional, José Ramón Navarro, i periodistes com el directiu de La Sexta Antonio García Ferreras.