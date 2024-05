Els ramaders bloquegen la C-13 en la segona jornada contra l'expansió dels ossos al Pirineu

Andorra la VellaUna trentena de ramaders del Pirineu, amb el suport de les organitzacions agràries catalanes, han tallat aquest dimarts al matí la carretera C-13 al centre de Sort per protestar per la "nefasta gestió" de l'alliberament de l'os bru per part de les administracions, i concretament de la Generalitat en el cas del Pirineu català. Ha estat el segon dia consecutiu de protestes al Pallars Sobirà, una de les comarques més afectades, per mostrar el malestar creixent per la proliferació incontrolada d'ossos, que cada cop més s'acosten a nuclis de població i a finques amb bestiar. Així ho van denunciar ja ahir dilluns amb una concentració d'una setantena de pagesos davant la seu central del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Segons RadioSeu, a la manifestació de Sort, els participants s'han trobat a la carretera de la Seu d'Urgell i han avançat fins a la cruïlla amb la C-13, on han ocupat la via. Entre d'altres mesures, i "per evitar mals majors", han instat l'administració a fer tancaments perimetrals per als ossos "i no com passa ara, que els plantígrads campen lliures i són els pagesos els que han de tancar el bestiar".

Davant d'aquesta situació, els pagesos pirinencs es mostren rotunds i sentencien que, en el context actual, la coexistència de la ramaderia extensiva i la presència de l'os "és impossible". En aquest sentit, adverteixen que "ara el problema és dels ramaders, però que ben aviat ho serà del sector turístic", perquè cada cop els plantígrads s'apropen més als nuclis de població, tal com va passar la setmana passada als pobles d'Alins i Àreu, a la Vall Ferrera, que entre d'altres coses són la principal via d'accés a la Pica d'Estats, la muntanya més alta de Catalunya i una de les més freqüentades per excursionistes i turistes.

Denuncien que no es reconeix tots els danys de l'os

El ramader Xavier Rivera ha demanat unitat i ha dit que han de fer una "proposta de consens", conjuntament amb les administracions comarcals, per definir el futur de la ramaderia extensiva i si la presència de l'os és compatible. Tanmateix, Rivera s'ha mostrat pessimista perquè sosté que els pagesos constaten que actualment "el Govern no actua com un aliat, sinó com un enemic", i ha dit que de moment l'única cosa que constaten els ramaders són "baixes i més baixes d'animals, dia rere dia, i animals desapareguts" pels atacs de l'os. A més a més, es mostra indignat pel fet que l'executiu pretengui atribueix moltes de les baixes a d'altres causes, per així no incloure-les a les indemnitzacions ni en el recompte de danys causats per l'os. I hi afegeix que els darrers incidents demostren que el missatge que aquest animal salvatge s'escapa quan veu humans ja no té credibilitat, perquè si no hi ha mitjans contundents per foragitar-los "arribarà un moment que s'acostumaran a la presència de l'home".

Rivera reitera que "que els depredadors cohabitin amb la ramaderia extensiva és inviable, perquè és totalment incompatible", i que això és un fet que ells ja van veure "des del principi", però no se'ls va fer cas o se'ls va silenciar, i ara encara n'estan més convençuts. A més a més, adverteix que "el risc és elevat i ni molt menys és zero", perquè "hi ha molts animals desapareguts o morts" fruit d'aquesta reintroducció. Per això, conclou que aquestes polítiques "s'han de replantejar a tot Europa", però que aquesta vegada s'ha de fer "des del territori", perquè "si no, no anirà bé". A aquest problema hi inclouen els danys que causen d'altres animals salvatges com ara voltors o muflons. I un dels diversos danys no reconeguts per l'administració, indiquen, és que es veuen obligats a comprar pastura perquè la fauna salvatge se'ls menja l'herba dels prats.

ASAJA demana per a les eleccions europees aturar les subvencions a l'os bru

El president d'ASAJA a la demarcació de Lleida, Pere Roqué, ha dit a l'ACN que el problema és molt simple: "han prioritzat que l'os estigui lliure a que ho estigui el bestiar, quan hauria de ser al revés, la ramaderia extensiva ha d'estar lliure i l'os ha d'estar perimetrat". I ha afirmat que ha quedat més que demostrat que la coexistència "no és factible". Per això, Roqué ha demanat explícitament als dirigents polítics que "tallin la línia d'ajuts directa per la reintroducció i conservació de l'os bru a tot l'Estat". I perquè aquesta petició del sector primari no es quedi en paper mullat, aprofita per exigir que els candidats a les imminents eleccions europees l'incorporin als seus programes electorals de cara al 9 de juny.

Roqué hi ha afegit que "el sector de l'hostaleria s'hauria de posar al costat de la ramaderia extensiva", perquè s'ha demostrat que aquest ja no és un problema que afecti només els pagesos sinó que també comença a amenaçar nuclis de població del Pirineu i posa en perill tant la vida quotidiana com l'activitat econòmica de la gent que sosté el territori.

De la seva part el representant de Revolta Pagesa, Gerard Cardona, ha dit que la situació que s'està produint aquesta primavera "és insostenible" perquè "cada dia" tenen notícies de "ramaders que han vist l'os, gent que se l'ha trobat caminant o albiraments a tocar dels pobles". Cardona ha avisat que "el problema comença ara", perquè aviat pujaran els animals a la muntanya.

Per tot plegat, la nova organització agrària ha demanat a l'administració que hi posi solució i que "faciliti un protocol clar d'actuació i de càrrega", per determinar clarament qui límit d'ossos hi pot haver a les muntanyes del Pirineu.