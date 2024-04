El raonador del ciutadà ja es troba recopilant informació per la fiscalia sobre l'afer dels peruans a la construcció

Andorra la VellaXavier Cañada, el raonador del ciutadà, ha expressat la seva preocupació pel que sembla ser irregularitats en l'afer dels peruans, assegurant que està recopilant informació i preparant un dossier per presentar a la fiscalia si és necessari. Això ha estat al programa La Clau d'RTVA on també ha destacat la necessitat de revisar la situació dels menors de 6 anys en centres d'acollida, argumentant que aquests infants haurien de ser apartats d'aquests centres o mantenir-se-hi només el temps imprescindible fins que trobin una família d'acollida adequada.

"I si cal portar-ho a la fiscalia. Des de la institució del raonador del ciutadà no tenim cap mena de dubte que hi ha prou indicis raonables com per pensar que algú s'està lucrant i algú està fent alguna cosa mal feta" ha afirmat Cañada.

A més, el raonador del ciutadà ha suggerit la necessitat de reformar el model d'acollida, especialment per assegurar que els nens puguin créixer en un ambient més propici. Pel que fa a les mesures del Govern en matèria d'habitatge, encara no s'han establert opinions definitives, tot i que Cañada anticipa que podrien ser d'implementació complicada.