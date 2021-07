Les ratxes de vent, de més de 100Km/h, obliguen els Bombers a una trentena de sortides

Andorra la VellaLes fortes ràfegues de vent que s'han produït aquesta passada nit han provocat diversos desperfectes i danys arreu del territori. De fet, el cos de Bombers encara està intervenint en alguna de les zones més afectades, i durant la nit, van haver de realitzar fins a 30 sortides a caua del vent. De la mateixa manera, el COEX va haver d'intervenir en quatre zones, i en aquests moments, encara estan treballant a la zona de la Plana i de la Comella per la caiguda de diversos arbres, tal com informa el director del departament de Protecció Civil, Cristian Pons, qui assegura que són unes de les zones més afectades. Per parròquies, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria van ser les més afectades.

Concretament, un dels punts amb més complicacions ha estat la carretera que uneix la Plana i la urbanització Comella Park, i que ha estat tallada durant unes hores per la caiguda d'arbres. Cap a les 6 del matí s'ha habilitat pas alternatiu a la zona i a hores d'ara efectius del COEX segueixen treballant-hi per netejar la calçada completament i restablir el pas habitual. També s'ha tallat parcialment trams de la CG-1, l'avinguda Mitjavila i l'avinguda d'Enclar d'Andorra la Vella; el carrer Consell d'Europa d'Escaldes-Engordany o els accessos a Fontaneda i Bixessari per la caiguda d'objectes –arbres, tanques de protecció d'obra, senyals de trànsit, teules, parts de terrasses, xemeneies, rocs, etc.–, entre altres. Durant aquest dilluns seguiran les tasques de neteja a diversos punts.

De la mateixa manera, Pons ha comentat que la Policia també va haver d'actuar per danys i va haver de crear perímetres de seguretat en certes zones, a causa de la situació de risc derivada pels vents huracanats. Tot i que des de Protecció Civil encara no han pogut fer una anàlisi al detall dels desperfectes, Pons ha manifestat que tot van ser danys materials. A més, ha volgut recordar a la població que cal seguir els consells que envien des de Protecció Civil després de l'avís taronja del Servei Meteorològic d'Andorra. De fet, Pons també ha remarcat que al llarg de l'any hi ha pocs avisos taronges, ja que són fenòmens estranys al país, com aquest que va succeir aquesta passada nit.

Pel que fa a les ràfegues registrades, hi va haver vents de fins a 102 quilòmetres per hora al Roc de Sant Pere, 92 quilòmetres per hora a la Borda Vidal i 85 quilòmetres per hora a la Comella. Des del Servei Meteorològic d'Andorra també informen, a través de les xarxes socials, que al llarg d'aquest dilluns, els núvols tornaran a guanyar protagonisme per culpa del pas d'un front desgastat. Així, s'esperen precipitacions disperses que podrien anar acompanyades d'activitat elèctrica, amb un descens de les temperatures. Els vents per aquesta tarda i nit poden ser de fins a 50 quilòmetres per hora.

Paral·lelament, el Govern realitza aquesta setmana feines de poda i regeneració d'un grup de salzes a Santa Coloma que havien quedat malmesos després de les fortes tempestes del mes de juny. Així, a demanda del comú d'Andorra la Vella es realitzarà un sanejament de les capçades i de les branques ferides per tal de regenerar aquests arbres i reequilibrar-los.