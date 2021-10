Les reaccions de l'històric triomf a San Marino

La selecció de futbol d'Andorra va assolint fites, cada cop amb més celeritat. I els actuals European Qualifiers per al Mundial de Qatar 2022 se'ns dubte, marcaran un abans i un després al futbol nostrat. D'una banda per la bona imatge que ha ofert el combinat nacional al llarg dels partits que s'han disputat, i de l'altra pels resultats. La bona feina feta a les classificatòries per a l'Eurocopa va permetre a la tricolor canviar de bombo i tenir un sorteig més amable sobre el paper.

Les expectatives, però cal refrendar-les després amb resultats i els de Koldo Álvarez de Eulate ho han sabut fer i han aconseguit, per primera vegada a la història, sumar sis punts en una fase de classificació. I no només això, sinó que aquests han arribat després d'un doble triomf davant San Marino; especialment rellevant el segon, aconseguit fora de casa, que és el primer de caràcter oficial.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va descriure com a "molt bona" la trajectòria que està tenint la selecció i va afegir que "aquesta primera victòria fora de casa demostra que amb treball i esforç també és possible aconseguir-ho. I és que quan es posen la samarreta de la selecció, són autèntics ambaixadors del nostre esport". Unes felicitacions a les quals també es va sumar el secretari d'estat d'Esports, i ex jugador de la Selecció, Justo Ruiz, que va dir que "resultat històric per una classificació històrica!".

Les xarxes socials van ser un focus de felicitacions per a la selecció. Com per exemple des del perfil "Cantera Grogueta" el compte oficial de la pedrera del Villarreal que van aprofitar una piulada del seu jugador, Iker Álvarez de Eulate, per felicitar-lo. A més a més, sengles piulades del Morabanc i de l'FC Andorra es van sumar a la del Villarreal. Periodistes d'arreu van destacar aquesta victòria a Twitter. I és que és evident que el bon moment del futbol andorrà traspassa fronteres.