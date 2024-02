Recerca per un gos extraviat a la muntanya

Andorra la VellaA través de les xarxes es promou la recerca d'un gos extraviat a la muntanya. Segons expliquen, s'hauria perdut a la zona d'Engolasters. Els propietaris asseguren que portava el xip de geolocalització, però dedueixen que li ha caigut perquè el ca no es troba a la ubicació indicada. Demanen màxima difusió per poder trobar l'animal. A més, faciliten un telèfon de contacte per si alguna persona pot proporcionar informació (386099). El gos porta una xapa amb un codi QR on apareixen les seves dades.