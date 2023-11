Record a B.B. King en la Nit Gòspel d'Escaldes el 2 de desembre

Andorra la VellaAquest dissabte 2 de desembre torna la Nit Gòspel a Escaldes-Engordany. En aquesta ocasió, la sala Prat del Roure acollirà un homenatge al rei del blues amb el concert 'B.B. King Spiritual', a càrrec del Chicago Mass Choir. Les entrades per assistir al concert es podran adquirir a través del web del comú d’Escaldes-Engordany a un preu de 10 euros. La cita tindrà lloc a les 21.30 hores.

El Chicago Mass Choir presentarà en aquest concert un sentit homenatge al rei del blues i llegenda de la música popular americana. A 'B.B. King Spiritual', el Chicago Mass Choir reprodueix la música purament gòspel que va gravar B.B. King l’any 1959 en un disc que va representar un retorn als himnes de les esglésies de la seva infància a Mississipí. El Chicago Mass Choir, amb aquest tribut, torna a portar als escenaris d’avui els himnes del passat. Al concert es podran escoltar temes com 'Old Time Religion' o 'Army Of The Lord'.

'B.B. King Spiritual' és una producció dels Grans del Gòspel, principal referent en l’organizació de concerts relacionats amb aquest gènere. La direcció musical del projecte s’ha encomanat a Percy E. Gray, productor discogràfic, compositor i director de corals, premiat amb els Stellar Awards i amb el Prestigiós Gospel Music Workshop Excellence. El programa d’aquest tribut espiritual a B. B. King es completa amb una selecció dels temes que agraden al públic europeu i peces del gòspel contemporani.

The Chicago Mass Choir, fundat l’any 1988 per James C. Chambers, destaca per les seves veus, l’energia i el ritme. Els seus discos han aconseguit les llistes d’èxits de gòspel de Billboard en 16 ocasions. A més, han col·laborat amb diversos artistes en grans produccions com són 'Bob Dylan a Gotta Serve Somebody', 'Umphrey ́s Mc Gee', 'Onirama', 'Dr. Bobby Jones Show' i els musicals 'Three Mo Tenors' i 'The Colored Purple'.