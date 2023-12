El recull d'imatges dels primers instants de la manifestació per l'habitatge

Andorra la VellaLa plataforma DenunciAND ha convocat per aquest vespre la tan anunciada manifestació massiva per l'habitatge digne al Principat, per reivindicar la necessitat de reformar el mercat immobiliari de tal forma que els residents no es vegin obligats a viure en condicions dolentes i directament a traslladar-se fora de les fronteres del país.

Han començat el seu recorregut a les 20:00 hores a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany i continuaran el recorregut finalment pactat amb la policia.